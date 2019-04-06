Эксперты назвали топ-5 бюджетных дизельных кроссоверов на вторичном рынке

Первым в списке оказался SsangYong Actyon, производство которого началось в 2010 году.

Эксперты составили рейтинг кроссоверов с дизельными моторами в сочетании с полным приводом, которые пользуются большим спросом на вторичном рынке за счёт надёжности и ценовой политики. Рамки бюджета были ограничены суммой 800 000 рублей. Данные приводит портал "Тарантас ньюс".

Первым в рейтинге оказался SsangYong Actyon, год производства которого начинается с 2010-го. Эксперты пояснили, что за 800 тыс. рублей можно найти машину 2013 года выпуска. Специалисты указали, что трансмиссия кроссовера представлена 6-ступенчатой механикой или 6-диапазонным автоматом.

Вторую строчку занял Nissan X-Trail. Японский кроссовер выпускался в период с 2007 по 2011 год. Даже в базовой комплектации машина будет оснащена двумя фронтальными и двумя боковыми подушками безопасности, а также защитными "шторками" на всех четырёх окнах.

Тройку замыкает Kia Sportage. По данным специалистов, за 800 тыс. можно купить кроссовер во втором поколении, которое производится с 2008 года. При тщательном поиске за данную сумму можно найти даже Kia Sportage третьего поколения с дизелем мощностью 136 л.с.

На четвёртом месте — Ford Kuga. Специалисты предупредили, что модели данного бренда всегда выделялись большей стоимостью по сравнению с конкурентами. Эксперты советуют обратить внимание на кроссовер Ford Kuga первого поколения, который был выпущен в 2008 году.

Топ замыкает Volkswagen Tiguan. Автоэксперты пояснили, что его можно найти не только с 6-ступенчатой механикой или 6-диапазонным автоматом, но также и с роботизированной трансмиссией.

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