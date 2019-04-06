Экс-замминистра культуры Пирумова обвинили в организации преступного сообщества

Новое обвинение позволит ещё на полгода продлевать срок ареста мужчины, предельный срок содержания которого под стражей по делу о мошенничестве истекает.

Бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову, арестованному по делу о мошенничестве на 450 миллионов рублей при строительстве корпусов Эрмитажа, предъявили обвинение в организации преступного сообщества. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС.

Уточняется, что обвинение Пирумову было предъявлено Следственным комитетом РФ 5 апреля.

Собеседник агентства отметил, что новое обвинение позволит продлевать срок ареста экс-замминистра, так как предельные сроки содержания Пирумова под стражей по статье о мошенничестве в особо крупном размере истекают.

Как считает следствие, в преступное сообщество помимо Пирумова входили находящийся в международном розыске, заочно арестованный экс-директор Департамента управления имуществом Минкульта Борис Мазо и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

Напомним, ранее Мосгорсуд ужесточил приговор Пирумову по "делу реставраторов".

Лайф писал, что экс-заместитель министра культуры сравнил два СИЗО — "Матросскую Тишину" и "Лефортово" — и рассказал о лучших условиях в петербургском изоляторе по сравнению с московским.