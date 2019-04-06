Экс-замминистра культуры Пирумова обвинили в организации преступного сообщества

Бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову, арестованному по делу о мошенничестве на 450 миллионов рублей при строительстве корпусов Эрмитажа, предъявили обвинение в организации преступного сообщества. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС.
Уточняется, что обвинение Пирумову было предъявлено Следственным комитетом РФ 5 апреля.
Собеседник агентства отметил, что новое обвинение позволит продлевать срок ареста экс-замминистра, так как предельные сроки содержания Пирумова под стражей по статье о мошенничестве в особо крупном размере истекают.
Как считает следствие, в преступное сообщество помимо Пирумова входили находящийся в международном розыске, заочно арестованный экс-директор Департамента управления имуществом Минкульта Борис Мазо и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.
Напомним, ранее Мосгорсуд ужесточил приговор Пирумову по "делу реставраторов".
Лайф писал, что экс-заместитель министра культуры сравнил два СИЗО — "Матросскую Тишину" и "Лефортово" — и рассказал о лучших условиях в петербургском изоляторе по сравнению с московским.
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