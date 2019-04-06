Следователи ищут школьницу, пропавшую в Липецкой области

14-летнюю девочку последний раз видели два дня назад неподалёку от школы, где она учится.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пропажи 14-летней школьницы в городе Ельце Липецкой области. Об этом говорится на сайте регионального СУ СКР.

— По факту безвестного исчезновения 14-летней девочки в Ельце возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По версии следствия, 4 апреля школьница не пришла домой после занятий в школе. В ходе проведения проверки выяснилось, что в прошлый раз девочку видели в обеденное время около автобусной остановки неподалёку от её школы. В день исчезновения пропавшая выходила на связь, но теперь телефон отключён.

— С учетом длительного отсутствия сведений о её местоположении у следствия есть основание полагать, что в отношении девочки могло быть совершено преступление, — добавили в СК.

Следователи отрабатывают все версии произошедшего, допрашивают родных, знакомых, соседей и учителей. В поисках участвуют полицейские, местные жители и волонтёры. Прочёсывается близлежащая территория и маршрут девочки.