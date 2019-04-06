Глава МИД Египта рассказал об усилиях по восстановлению полётов из России

Каир намерен продолжать обеспечивать необходимые условия, в том числе для безопасного нахождения российских туристов в стране.

Москва и Каир продолжают совместную работу по возобновлению полётов из России на курорты Египта. Об этом на совместной пресс-конференции с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым рассказал глава египетского МИД Самех Шукри.

— Что касается тех ограничений, которые были наложены на полёты самолётов на некоторые египетские курорты, мы готовы продолжать совместную работу, мы уже сделали много, безусловно, мы придаём высокое значение этой проблеме, не только безопасности российских граждан, но также это идёт в рамках усилий Египта по истреблению терроризма в нашей стране, — заявил министр.

Шукри подчеркнул, что власти Египта прилагают большие усилия для обеспечения безопасности всех иностранных граждан, прибывающих на курорты страны.

Шукри отметил высокий уровень взаимодействия и координации России и Египта в области безопасности. Он добавил, что в Каире готовы продолжать работу и принимать российские делегации для пересмотра или изучения новых возможностей создания условий безопасности, которые удовлетворили бы российскую сторону и позволили вернуть на египетские курорты российских туристов.

Напомним, прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после крушения в 2015 году над Синаем самолёта авиакомпании "Когалымавиа". На борту летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург лайнера находилось 224 человека, все они погибли.

Прямое авиасообщение между Москвой и Каиром было возобновлено в апреле 2018 года.

Лайф сообщал, что надежду на скорое возобновление чартеров в Египет выражал президент России Владимир Путин.