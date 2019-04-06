Соловьёв объяснил, почему выгнал со съёмок польского политолога

По словам телеведущего, Якуб Корейба мог не только спровоцировать других гостей на драку в студии, но и наговорить себе на статью Уголовного кодекса.

Популярный телеведущий Владимир Соловьёв объяснил инцидент, произошедший в ходе съёмок его передачи, когда охрана телеканала вывела из студии польского политолога Якуба Корейбу. По словам журналиста, он был вынужден вызвать охрану, поскольку польский гость начал говорить вещи, "находящиеся за гранью". Удаление гостя из студии было в его же интересах, отметил Соловьёв, поскольку Корейба мог "наговорить себе на статью Уголовного кодекса".

— Речь шла о памяти павших, и то пренебрежение и непозволительные интонации не давали мне другого выбора, — сообщил Владимир Соловьёв телеканалу "Звезда".

Как уточнил телеведущий, в случае невмешательства в ситуацию в студии могла быть спровоцирована драка.

— Уверен, что некоторые граждане были бы счастливы, если бы их в наших студиях начали бить, они забросали бы нас исками вплоть до ЕСПЧ, — сказал Соловьёв.

Как сообщал Лайф, на съёмках телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1" произошёл конфликт между ведущим и некоторыми его гостями с одной стороны и польским политологом Якубом Корейбой с другой. Гнев телеведущего вызвали слова эксперта о якобы непричастности польских коллаборационистов к истреблению евреев в годы Второй мировой войны, а также оскорбление памяти жертв нацистов. Польского политолога вывела из студии охрана.

Отметим, что это далеко не первый случай за последнее время, когда ведущему Владимиру Соловьёву приходится удалять своих гостей из студии. Как сообщал Лайф, в конце марта во время съёмок передачи "Кто против?" двое экспертов устроили потасовку. Покинуть съёмочную площадку пришлось обоим. А в декабре прошлого года гости студии кидались стаканами.