В Нидерландах истребитель F-16 подбил сам себя

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В Нидерландах истребитель F-16 подбил сам себя

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Фото: © Flickr/Calvin Smith

Во время инцидента никто не пострадал. Пилот, следуя аварийной инструкции, смог безопасно приземлиться на авиабазе Леуварден.

Истребитель F-16 Королевских ВВС Нидерландов причинил повреждения своему фюзеляжу и двигателю собственным боекомплектом. Инцидент произошёл в небе над нидерландским островом Влиланд ещё в январе, однако издание Nederlandse Omroep Stichting узнало о нём только после — во время хода расследования.

<p>Фото: © <a href="https://nos.nl/artikel/2278988-f-16-boven-vlieland-geraakt-door-eigen-kogel.html" target="_blank">Nederlandse Omroep Stichting</a> / Инспекция безопасности Минобороны Нидерландов</p>

Это серьёзный случай. Поэтому мы хотим выяснить, что произошло и как мы можем предотвратить это в будущем, — цитирует издание генерального инспектора Инспекции безопасности Минобороны Нидерландов.

Вероятной причиной случившегося называют вибрацию, из-за которой произошло отклонение в траектории полёта осколочного снаряда. Как долго продлится расследование, неизвестно.

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