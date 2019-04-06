Тарасова послала футболиста к чёртовой матери за критику фигурного катания

По мнению бывшего полузащитника, к 18 годам фигуристы уже завершают карьеру и становятся "никому не нужными".

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на критику экс-футболиста петербургского "Зенита" Константина Зырянова в адрес её вида спорта. Комментарий Тарасовой приводит НСН.

— Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду отвечать ему. Я не принимаю участия в этих кошмарных дебатах — кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спрашивал? Он имеет на что-то какое-то влияние? Пошёл к чёртовой матери. Всё! — сказала тренер.

Ранее экс-полузащитник "Зенита" Константин Зырянов выступил с заявлением о том, что "фигурное катание является кошмарным видом спорта". Он также отметил, что к 18 годам фигуристы, как и представители художественной гимнастики, уже завершают карьеру и становятся "никому не нужными".