Пожилой москвич отдал за две пачки сока миллион рублей

Пенсионеру сообщили о тяжёлом заболевании, для лечения которого необходимы дорогостоящие препараты.

Пожилой москвич заплатил мошенникам миллион рублей за две пачки сока, поверив, что покупает лекарственные средства. Об этом сообщает телеканал "360".

Мужчине позвонил неизвестный, который представился работником поликлиники, где пенсионер сдавал кровь. Собеседник сообщил, что у москвича выявили страшное заболевание, для лечения которого необходимы дорогостоящие лекарства.

Напуганный пенсионер снял в отделении банка миллион рублей и передал деньги курьеру, приехавшему к нему домой с пакетом. Взамен мужчина получил "лекарства", которые следовало хранить в морозилке. Мошенник забрал деньги и скрылся, а москвич решил прочитать инструкцию к препарату. Лишь тогда он понял, что его обманули: в пакете было две пачки сока.

Это не первый подобный случай обмана пожилых людей. Как ранее писал Лайф, жительница российской столицы заплатила полмиллиона рублей за два пакета сока — она думала, что приобретает лекарство. Другая москвичка отдала за пакет персикового сока миллион рублей.