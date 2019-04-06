Больница вместо службы. Какие испытания убивают и калечат новичков ФСИН и ОМОН

В ряде региональных управлений ведомств проводятся "бои без правил", в которых новобранцы должны показать себя.

При приёме новобранцев в силовых структурах России — ОМОН и ФСИН — в ряде региональных управлений ведомств проводятся "бои без правил", в которых новички должны показать себя. Лайф делится историями парней, которые стали инвалидами или даже погибли в результате этих испытаний.

Иван Голиней, 27 лет (ОМОН Тюменской области)

Закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга тяжёлой степени Ваня получил 24 ноября 2014 года во время спарринга в тюменском ОМОНе. Парень лишился части черепа, а также долгое время не мог ходить из-за перелома позвонка.

Этот факт долгое время не хотели признавать: по словам матери молодого человека, экспертиза ОМОН выдвигала самые разнообразные и причудливые версии — от удара мячом до домашнего насилия.

Однако в прошлом году суд по гражданским делам всё-таки встал на сторону парня. Иван стал инвалидом первой группы. МВД выплатило семье два миллиона рублей. Сейчас молодой человек продолжает проходить курс реабилитации.

Лайф рассказывал его историю в подробностях.

Владислав Елфимов, 23 года (УФСИН по Тюменской области)

Влад решил поступить на службу в спецназ тюменского УФСИН, однако вместо этого попал в реанимацию. Молодому мастеру спорта по воркауту 5 мая 2017 года устроили спарринг с тремя действующими бойцами отряда.

Итогом испытания, на которое давно наложен официальный запрет, стала тяжёлая черепно-мозговая травма. Больше месяца Влад находился в коме, и никто из врачей не давал родным утешительных прогнозов. Родственники обратились в суд, и до сих пор продолжается разбирательство, пока сам юноша заново учится ходить и говорить.

Сергей Мухин, скончался в возрасте 32 лет (ОМОН Краснодарского края)

В феврале 2017 года в одной из больниц Краснодара умер 32-летний Сергей Мухин, который в феврале 2016-го пытался поступить на службу в краснодарский ОМОН. Во время сдачи вступительных нормативов его сильно избили — до состояния комы; за год мужчина так и не смог восстановиться.

Лайф ранее подробно рассказывал о гибели Сергея. Его сестра Мария до сих продолжает обивать пороги полиции и Следственного комитета, чтобы добиться справедливого суда. Дело было возбуждено только после огласки в СМИ, но до сих пор в расследовании причин смерти мужчины нет никакой ясности.