Медведев заявил об отсутствии необходимости внесения поправок в Конституцию

Глава правительства подчеркнул, что Основной закон государства — инструмент, рассчитанный на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии необходимости в корректировке Конституции, отметив, что изменения в Основном законе возможны, если не касаются фундаментальных положений прав и свобод граждан и политической системы государства. Так глава правительства прокомментировал заявление Вячеслава Володина об участии Госдумы в процессе формирования кабинета министров.

— Любые новые изменения обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти, — заявил российский премьер.

Медведев подчеркнул, что Конституция является инструментом, рассчитанным на длительную перспективу в условиях стабильно развивающегося государства. Он напомнил, что говорил об отсутствии необходимости внесения корректировок или фундаментальных изменений в Основной закон в статье, посвящённой 25-летию Конституции.

Ранее Лайф писал, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин высказался за участие нижней палаты парламента в консультациях при назначении членов правительства РФ, отметив, что соответствующие процедуры потребовали бы изменений в Конституции.