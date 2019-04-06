Захарова высмеяла слова Климкина о компенсации "за оккупацию Украины"

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Захарова высмеяла слова Климкина о компенсации "за оккупацию Украины"

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Фото: © Facebook/Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина о компенсации, которую Киев может потребовать от Москвы "за столетия оккупации Украины".

Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся, — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в посте в "Фейсбуке", намекнув на сдачу анализов кандидатами на пост президента Украины — Владимиром Зеленским и Петром Порошенко — перед дебатами.

<p>Скриншот из <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10219277519878463" target="_blank">Facebook</a></p>

Ранее Лайф писал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил исчезновением России в случае, если Киев подсчитает размер "компенсаций за оккупацию Украины".

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