Захарова высмеяла слова Климкина о компенсации "за оккупацию Украины"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина о компенсации, которую Киев может потребовать от Москвы "за столетия оккупации Украины".

— Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся, — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в посте в "Фейсбуке", намекнув на сдачу анализов кандидатами на пост президента Украины — Владимиром Зеленским и Петром Порошенко — перед дебатами.

Ранее Лайф писал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил исчезновением России в случае, если Киев подсчитает размер "компенсаций за оккупацию Украины".