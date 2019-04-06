Омичка возмутилась, обнаружив cвой снимок на фотостоке за сотни долларов

Цена за изображение на фотостоке в разных размерах составляет от 175 до 499 долларов США.

Жительница Омска обнаружила на фотостоке Getty Images свой портрет в купальнике, сделанный в далёком 1996 году. Оказалось, что фотографию продают за сотни долларов, пишет "Омск здесь".

— Был обычный день, мы с подругой решили просто позагорать на берегу Иртыша. Возмущена, что наше фото без согласия выставлено на продажу в фотобанке, — сказала изданию женщина по имени Елена.

Вместе с журналистами она заинтересовалась, можно ли получить финансовую компенсацию за продажу фотографий.

— Шанс получить компенсацию за фото у девушки есть. Она может подать иск, но единственный вопрос — в суд какой страны его подавать. Можно обратиться в суд по месту жительства, но, поскольку иск к американскому фотографу, тут есть политический момент — насколько исполняются судебные решения другой страны на территории США, — рассказал юрист Дмитрий Шейко.