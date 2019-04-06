Медведев предложил рассмотреть ужесточение требований к участникам госзакупок

По словам премьер-министра, ограничительные меры направлены на предупреждение действий преступников в данной сфере.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев предложил кабинету министров и губернаторскому корпусу рассмотреть возможность ужесточения требований к участникам госзакупок. Об этом премьер-министр заявил на форуме "Национальные проекты — этап "Реализация" после того, как губернатор Тульской области Алексей Дюмин, говоря о 44-м федеральном законе, предложил дополнить процедуру отбора претендентов на госконтракты их предварительной проверкой.

— По поводу предквалификационных требований это было предложено, как я понял, чтобы отсечь заведомо жуликов... Если нужно это сформулировать более жёстко и конкретно, давайте это сделаем, — сказал глава правительства.

Дмитрий Медведев отметил, что, в случае принятия, нововведения не должны превратиться в обратную крайность, когда вместо здоровой конкуренции придёт "оголтелый региональный протекционизм".

— Здесь нужно найти баланс между антимонопольным регулированием и в то же время отсечь очевидных жуликов с плохой репутацией. Поработайте над формулировками вместе с правительством, — обратился к участникам форума Дмитрий Медведев.

В целом премьер-министр отнёс вопрос о реформировании законодательства в сфере госзакупок к темам, которые им "идеологически разделяются".

— Реформирование законодательства о закупках, о госконтрактах, 44-го (ФЗ. — Прим. Лайфа) и других законов, безусловно, должно быть проведено в самые кратчайшие сроки. Это необходимость. Но просьба сконцентрировать все усилия сейчас так, чтобы через полгода снова не пришлось возвращаться к этому вопросу и вносить какие-то очередные дополнения, — заявил Медведев.