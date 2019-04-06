Медведев поблагодарил глав регионов за работу по мусорной реформе

При этом он призвал не ослаблять контроль, отметив, что "нюансы всё равно существуют".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил главам регионов благодарность за стабильную работу над реформой по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

— Хочу поблагодарить всех за достаточно спокойное вхождение в проект по реформе деятельности по сбору твёрдых коммунальных отходов, искренне хочу всех поблагодарить. Вы все этим занимаетесь, я знаю, — сообщил Медведев в ходе выступления на выездном совещании "Национальные проекты — этап "Реализация".

При этом глава российского кабмина отметил, что тема очень сложная.

— ...То, что у нас всё достаточно сбалансировано, — это результат вашей работы, однако прошу не ослаблять [контроль] ни губернаторов, ни федеральных руководителей, так как нюансы всё равно существуют, а в отдельных регионах есть и проблемы, — указал премьер.

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