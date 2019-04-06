Названы дата и место прощания с экс-главой ФСБ Ковалёвым

Прощание с бывшим директором ФСБ депутатом Госдумы Николаем Ковалёвым состоится 8 апреля в ритуальном зале ЦКБ. Об этом говорится на сайте ГД.
Прощание с Николаем Дмитриевичем состоится 8 апреля с 10:00 до 11:30 в Ритуальном зале Центральной клинической больницы по адресу ул. Маршала Тимошенко, д. 25
Пресс-служба Госдумы
Похоронят Ковалёва на Военном мемориальном кладбище.
Николай Ковалёв скончался в пятницу, 5 апреля, на 70-м году жизни после продолжительной болезни.
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