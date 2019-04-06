Названы дата и место прощания с экс-главой ФСБ Ковалёвым

Читайте также

Названы дата и место прощания с экс-главой ФСБ Ковалёвым

630

Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Прощание с бывшим директором ФСБ депутатом Госдумы Николаем Ковалёвым состоится 8 апреля в ритуальном зале ЦКБ. Об этом говорится на сайте ГД.

Прощание с Николаем Дмитриевичем состоится 8 апреля с 10:00 до 11:30 в Ритуальном зале Центральной клинической больницы по адресу ул. Маршала Тимошенко, д. 25

Пресс-служба Госдумы

Похоронят Ковалёва на Военном мемориальном кладбище.

Николай Ковалёв скончался в пятницу, 5 апреля, на 70-м году жизни после продолжительной болезни.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×