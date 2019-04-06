В небе над Красноярском заметили метеорит — видео

Жители Красноярска заметили в небе над городом яркий светящийся объект, сообщает сообщество во "ВКонтакте" "Я живу в Красноярске".
Пользователи предполагают, что вспышка света — метеорит. Достоверных подтверждений такого предположения пока нет.
Напомним, ранее в Сибири водитель случайно снял падение метеорита на видео.
Как писал Лайф, первый весенний звездопад — метеорный поток под названием Лириды — жители Москвы смогут увидеть во второй половине апреля.
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