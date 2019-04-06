Кусто считает, что у косаток из "китовой тюрьмы" есть шанс вернуться на волю

Решение о том, выпускать млекопитающих или нет, примут только после встречи экспертов.

Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто выразил мнение, что есть шанс, что белухи и косатки из "китовой тюрьмы" смогут вернуться в дикую природу. При этом он отметил, что пока рано говорить, всех ли животных отпустят на волю.

— Думаю, пока слишком рано об этом говорить. Есть опыт, где в неволе киты были больными. Именно поэтому нам необходимо время, чтобы оценить ситуацию, — пояснил учёный, отметив, что все животные отличаются друг от друга и кто-то из них уже может быть больным. Слова Кусто приводит РИА "Новости".

Он добавил, что решение о выпуске на волю будет приниматься только после того, как эксперты смогут собраться, чтобы вместе всё обсудить и принять решение.

Советник Кусто Чарльз Виник, отвечая на вопрос, могут ли отправить косаток и белух в океанариум, сказал, что они должны жить на воле.

— Считаю, что мы все верим в то, что данные животные должны быть в дикой природе, они принадлежат дикой природе, должно так быть, — отметил он, добавив, что данный вопрос имеет и научный аспект, и социальный, и юридический.

Мы можем обеспечить научную сторону и вопрос социального взаимодействия между животными. Конечно, есть уполномоченные органы, которые должны принимать решение о будущем этих животных, а мы можем давать только рекомендации и нашу экспертизу Чарльз Виник

Ранее Лайф сообщал, что, по словам экспертов, освобождение каждого животного обойдётся в три миллиона рублей.