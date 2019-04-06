Децла посмертно наградили званием легенды хип-хопа

Музыкант скончался в начале февраля в Ижевске. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Кирилл Толмацкий, известный как Децл, посмертно удостоен звания "Хип-хоп-легенда". Награда была вручена его отцу, Александру, на прошедшей в Москве музыкальной премии "Жара Music Awards".

Отец исполнителя в посте в "Инстаграме" рассказал об огорчении по поводу того, что за наградой не пришёл сын Децла, 13-летний Тони.

— Любите друг друга! Прощайте друг друга! — написал Александр Толмацкий, отметив, что диалога не нужно бояться даже в самых сложных жизненных ситуациях.

Напомним, Децл скончался в начале февраля в Ижевске на 36-м году жизни. Музыкант умер от острой сердечной недостаточности. Отец рэпера впервые увидел внука Антония на похоронах сына.