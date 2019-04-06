Учёные рассказали, как сахар влияет на настроение на самом деле

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Учёные рассказали, как сахар влияет на настроение на самом деле

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По данным специалистов, выпивая сладкую газировку, человек становится более вялым.

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Группа исследователей из Великобритании и Германии проанализировала 31 исследование о воздействии сахара на человеческий организм и опровергла бытующее мнение, что употребление сахара делает человека энергичнее. Свои выводы учёные разместили в издании Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

По данным специалистов, люди стали потреблять больше простых углеводов с 1950-х годов, с появлением сладких газировок. На сегодняшний день население США потребляет примерно в три раза больше сахара, нежели рекомендуется.

Идея о том, что сахар может улучшать настроение, была широко распространена в поп-культуре. Так люди по всему миру стали потреблять сладкие напитки, чтобы стать внимательнее или бороться с усталостью, — рассказал психолог Константинос Мантантзис из Университета Гумбольдта в Берлине.

Есть большое количество работ, свидетельствующих о резком улучшении самочувствия и бодрости после потребления сладкого. Однако команда исследователей изучила данные прежних работ, применив новый подход: принимались во внимание время и условия потребления сладкого, а также дозировка.

В итоге специалистам удалось подвергнуть сомнению прежние выводы.Так, они заявили, что, выпивая сладкую газировку, человек становится, напротив, вялым.

— Надеемся, что наши выводы помогут развеять миф о "сахарной лихорадке" и послужат основой для политики общественного здравоохранения, направленной на уменьшение потребления сахара, — отметила научный работник британского Университета Уорика Элизабет Мейлор.

Ранее Минфин предложил отменить льготную десятипроцентную ставку НДС для сахаросодержащих алкогольных напитков. В свою очередь диетолог рассказала, как быстро человек может отвыкнуть от сладкого.

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