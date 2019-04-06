Пользователя "Твиттера" затравили за аккаунт, как у принца Гарри и Меган Маркл

Британский принц Гарри и его супруга Меган зарегистрировались в Instagram под ником sussexroyal. Однако одноимённый аккаунт в "Твиттере" был уже занят. Интернет-пользователи начали присылать гневные сообщения прежнему владельцу, сообщает издание Daily Mirror.

Аккаунт в "Твиттере" вёл болельщик футбольной команды Reading FC Кевин Келли. Сначала ему показалось забавным совпадение с названием соцсетей четы герцога и герцогини Сассекских, однако на протяжении нескольких дней он получал угрозы или насмешки.

— Из-за постоянных злоупотреблений, которые получал, я принял решение закрыть этот аккаунт в "Твиттере". Хочу добавить, что я не получил ни единого пенни и ничего не хочу за это, — рассказал Келли.

За несколько дней ведения instagram-аккаунта принц Гарри и Меган собрали более четырёх миллионов подписчиков.