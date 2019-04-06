В Перми таксиста обвинили в похищении 4-летней девочки

По словам матери ребёнка, мужчину сумел остановить другой таксист, ставший очевидцем происшествия.

Жители Перми обвинили местного таксиста в попытке похитить четырёхлетнюю девочку. Полиция проводит проверку по обращению родителей ребёнка.

Согласно заявлению мамы девочки, она вызвала такси на улицу Чернышевского 5 апреля. Водитель подъехал в назначенное время. Женщина посадила дочку на заднее сиденье, закрыла дверь, а сама начала обходить автомобиль, чтобы сесть с другой стороны. В этот момент водитель нажал на газ и начал быстро уезжать.

Женщина бросилась вслед за такси. В этот момент к ней подъехал другой таксист, который стал свидетелем ситуации, и предложил помощь.

— Мы погнались за автомобилем. Гнались мы быстро, параллельно сигналили, он не останавливался, прижали мы его только на кольце Чернышевского, — приводит слова женщины портал "URA.RU".

Как пояснила мама девочки, с ребёнком всё в порядке. А вот водитель так и не смог объяснить свои действия. В компании, которой принадлежит автомобиль, отказались комментировать инцидент.

— Сообщение о происшествии зарегистрировано вчера в отделе полиции Свердловского района Перми. Водитель автомобиля такси установлен и опрошен. Проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.