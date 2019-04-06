Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Он подчеркнул, что Украина — свободная страна свободных граждан, и поэтому ей "необходим сильный президент и верховный главнокомандующий".

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил в видеообращении к своим подписчикам в "Фейсбуке", что "услышал всех" после первого тура выборов главы государства и сделал выводы.

— Многие высказываются против у меня в социальных сетях, на ТВ и у урн для голосования тоже. Друзья, я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддержал других. Сделал выводы, — сказал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что Украина — свободная страна свободных граждан и поэтому ей "необходим сильный президент и верховный главнокомандующий — сильный, а не слабак".

— Мы можем быстро продвинуться к свободной Европе, а ещё быстрее откатиться под имперскую Россию. И эта угроза есть. Выбор 21 апреля, Европа или РФ, — добавил Порошенко.

Напомним, первый тур выборов в Незалежной состоялся 31 марта.

Кто победит на дебатах — Порошенко или Зеленский?