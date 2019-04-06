В больнице Татарстана пациенту с травмой головы дали тазик под стекающую кровь

Мужчина утверждает, что его несколько раз ударили бутылкой пива, когда он защищал товарища.

В больнице Татарстана мужчине с пробитой головой выдали тазик под капающую кровь. Видео было размещено в группе "ВКазани поймут" в социальной сети "ВКонтакте".

Автор ролика, снятого в Чистополе, утверждает, что получил по голове бутылкой пива, заступаясь за товарища. По его словам, никто из медиков не спешил осмотреть его. Женский голос на видео говорит о необходимости дождаться травматолога.

— В больнице Чистополя истекаю кровью. Не реагирует ни милиция, ни скорая, ни больница сама. Тазик дали, мне дали тазик, чтоб я капал кровью в тазик, потому что могу испачкать им больницу, — рассказывает мужчина, записывая происходящее на видео.