В Германии арестован бывший чемпион мира по боксу Феликс Штурм

Спортсмена, который последнее время жил в Боснии и Герцеговине и был недоступен для немецких властей, обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

В Кёльне арестовали бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Феликса Штурма, сообщает Bild am Sonntag.

По информации издания, 40-летний спортсмен был арестован на международной выставке фитнеса. Штурма обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Газета отмечает, что последнее время Штурм жил в Боснии и Герцеговине, потому был недоступен властям Германии.

Напомним, 20 февраля 2016 года Штурм встретился с россиянином Фёдором Чудиновым в бою за титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации во втором среднем весе. Штурм победил Чудинова по очкам в 12 раундах. После боя Штурм провалил допинг-тест: в крови спортсмена специалисты нашли станозолол. В результате немецкий боксёр добровольно отказался от титула.

Всего за профессиональную карьеру Феликс Штурм провёл 48 боёв — одержал 40 побед, пять поражений и трижды завершал поединок вничью.