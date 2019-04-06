Угроза минирования самолёта в аэропорту Домодедово не подтвердилась

Полиция закончила проверку, в ближайшее время начнётся посадка эвакуированных ранее пассажиров.

Сотрудники правоохранительных органов, сапёры и кинологи с собаками проверили самолёт на взлётно-посадочной полосе в столичном аэропорту Домодедово после анонимного сообщения о бомбе на борту. Как сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник в аэропорту, угроза минирования не подтвердилась, проверка завершена.

— Полная проверка багажа и лайнера завершена. Угроза не подтвердилась. В ближайшее время будет объявлена посадка на рейс, — уточнил источник агентства.

Как ранее сообщал Лайф, пассажиров рейса Москва — Токио экстренно эвакуировали из самолёта прямо перед вылетом из столичного аэропорта Домодедово. Причиной тому послужило анонимное сообщение о якобы заложенной в авиалайнере бомбе.