ВКС РФ испытали новейший комплекс ПВО "Панцирь-СМ"

Воздушно-космические войска РФ испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", заявил в интервью "Эху Москвы" командующий войсками ПВО-ПРО, замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
— Проведено 54 боевых и теоретических занятия. Мы собрали всех в одном месте и три дня проводили занятия, завершившиеся боевой стрельбой. В частности, комплекс "Панцирь-СМ" — последний вариант ЗРПК "Панцирь" — показал высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптер, — отметил Грехов.
По словам генерал-лейтенанта, ВКС испытали также комплекс, способный посадить беспилотник.
Отличительной особенностью ЗРПК "Панцирь-СМ" является новая прицельная станция с фазированной антенной решёткой. Благодаря этому РЛС может увидеть цели на дальности до 75 км. Таким образом, прицельная дальность его стрельбы вырастет до 40 километров — вдвое больше по сравнению с комплексом "Панцирь-С1".
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