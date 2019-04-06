Филолог рассказал, как скоро можно будет внести "авторок" и "блогерок" в словари

Учёный считает, что стремление деформировать слова, изначально не имеющие женского рода, — "радикальный и отсталый подход".

Филолог-русист, профессор Московского государственного университета Владимир Елистратов выразил уверенность в том, что время для фиксации в языке слов "авторка" и "блогерка", за которые так ратуют феминистки, ещё не пришло, и предложил подождать несколько десятилетий. Его слова приводит "Говорит Москва".

— Есть много людей, которым это режет слух. Подождём лет сорок, вдруг какая-нибудь хореографесса всплывёт как поэтесса, и все начнут так говорить, — пояснил он.

По мнению учёного, стремление деформировать слова, изначально не имеющие женского рода, — это "радикальный и несколько отсталый подход".

Также профессор подчеркнул, что выбор суффиксов для формирования феминитивов никак не регламентирован.

— Это вкусовщина. Никто не понимает, что такое вкус и что такое пошлость. Просто человеку понравилась, например, -эсса; -эсса никогда не передаёт зависимость женщины от мужчины, — указал Елистратов.

По мнению сторонников феминистических взглядов, некоторые слова, например, "автор", "врач" или "доктор", нельзя использовать без суффикса -к, если речь идёт о женщине. Уже имеющиеся морфемы, по их мнению, для этого не годны. Так, суффикс -ш означает принадлежность женщины мужу и его профессии (генеральша, профессорша). Некоторые СМИ в последнее время стали активно применять эти сомнительные неологизмы в публикациях.

Ранее стало известно, что депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил ввести штрафы в СМИ и социальных сетях "за намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности", в том числе за использование феминитивов.