СМИ нашли связь Порошенко с владельцем клиники, где проверяют его кровь

Анализ крови Петра Порошенко будет проводить клиника, связанная с бизнес-партнёром действующего президента Украины, утверждают "Комментарии.UA".

Портал пишет, что к одной из клиник, которая участвовала в заборе биоматериала Порошенко, может быть причастен Борис Ложкин, который ранее занимал должность главы Администрации Президента Украины.

— В январе этого года появилась информация о том, что к покупке этой клиники готовится сеть медицинских центров "Добробут". О "Добробуте" известно, что в 2014 году его приобрел Игорь Мазепа. Как писали СМИ, сделал он это в интересах Бориса Ложкина, — пишут "Комментарии.UA".

Напомним, сам забор крови у Петра Порошенко прошёл в медпункте на стадионе "Олимпийский", куда президента на дебаты пригласил лидер первого тура выборов Владимир Зеленский. Президент запретил публиковать полные результаты анализов.

На медпункт стадиона уже собрались водить экскурсии.