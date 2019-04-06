Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом

Исследователи полагают, что в будущем можно будет выявлять людей с повышенным риском развития алкогольной зависимости.

В ДНК людей есть различные комбинации генов, которые отдельно друг от друга отвечают за пристрастие человека к спиртному и развитие алкоголизма. Несмотря на то что регулярное пьянство формирует зависимость, из-за генетических особенностей этого может не случиться, считают исследователи из университета Пенсильвании.

Специалисты провели генетическое исследование — проанализировали данные порядка 275 тысяч человек и выявили 18 генетических комбинаций, связанных с регулярной тягой к алкогольным напиткам. К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.

— Это исследование выявило важную генетическую независимость двух этих черт, которую мы не видели раньше столь чётко, — пояснил ведущий автор работы, доктор медицинских наук Генри Кранцлер.

Исследователь отметил, что благодаря научной работе в будущем можно будет выявлять людей с повышенным риском развития алкоголизма и разработать соответствующие лекарства.

Ранее учёные выяснили, как вылечить алкоголизм без лекарств.