УПЦ: На божественную литургию в Иерусалиме не будут допущены посланники ПЦУ

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УПЦ: На божественную литургию в Иерусалиме не будут допущены посланники ПЦУ

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Фото: © РИА Новости/Кристина Афанасьева

Иерусалимская церковь внимательно проверяет все документы и справки для украинских священнослужителей из-за попыток представителей "новой церкви" поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Киеве архимандрит Алипий (Светличный).

— Иерусалимская церковь беспокоится о том, чтобы в литургии участвовали настоящие священнослужители. Представители нового образования — ПЦУ — уже пытались проникнуть к служению на Гробе Господнем. И теперь все справки и документы тщательно перепроверяются, — рассказал архимандрит в своём фейсбуке.

Ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко выпросил у Константинополя для "новой церкви" томос об автокефалии. Хотя власти Украины, в том числе и украинский лидер, обещали не вмешиваться в церковные дела, они делают это постоянно. Против ряда священников канонической УПЦ возбуждены уголовные дела, Верховная рада Украины принимает законы о передаче храмов Константинополю, а в последнее время из разных частей Незалежной стали поступать сообщения о захвате храмов Украинской православной церкви силой.

Впрочем, сегодня суд в Киеве признал незаконным переименование канонической УПЦ, на котором также ранее настояли украинские власти.

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