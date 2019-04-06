В Башкирии произошёл хлопок газа, есть пострадавший

Один человек получил травмы при хлопке газа в жилом доме в Мечетлинском районе Башкирии, информирует РИА "Новости".
— Хлопок газа произошёл в частном жилом доме в селе Большеустикинское на улице Советской. Пострадал мужчина 1968 г.р., — приводит агентство слова собеседника в экстренных службах.
Уточняется, что здание частично разрушено. Пострадавший с ожогами доставлен в реанимацию ЦРБ.
К ликвидации последствий инцидента привлекались 18 человек и девять единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняются. Как сообщило региональное ГУ МЧС РФ, на место выехал заместитель начальника главка, эксперт испытательной пожарной лаборатории и ведомственный дознаватель. Запланировано внеочередное заседание комиссии по ЧС.
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