СМИ: В РФ в 2018 году снизилось производство самолётов и космических аппаратов

Стоит отметить, что в 2014–2017 годах, напротив, наблюдалось увеличение производства.

В России в 2018 году снизилось на 13,5% по сравнению с 2017 годом производство летательных аппаратов, в том числе космических кораблей и межконтинентальных ракет. Об этом информирует РБК со ссылкой на Росстат.

По данным издания, показатели производства в группе, включающей гражданские и военные вертолёты и самолёты, а также комплектующие для них, беспилотники, спутники, космические челноки, орбитальные станции, стартовые комплексы для ракетной и космической техники и межконтинентальные баллистические ракеты, начали падать в июле прошлого года. В результате за год они снизились на 13,5 процента по сравнению с показателями 2017 года.

По информации Росстата, в 2019 году снижение продолжилось. За первые два месяца производство снизилось на 48% по сравнению с таким же периодом 2018 года.

Отмечается, что в 2014–2017 годах в РФ наблюдался рост производства летательных аппаратов. Так, в 2014 году производство увеличилось на 9 процентов по сравнению с 2013 годом. В 2015 году прирост составил 19,6 процента, в 2016 году — 9,8 процента, в 2017 году — 8,9 процента.