Кличко рассмешила "кустарная сдача" анализов Зеленским и Порошенко

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Кличко рассмешила "кустарная сдача" анализов Зеленским и Порошенко

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Боксёр призвал кандидатов на пост президента не обманывать себя и украинских граждан.

Бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко рассмешила сдача анализов на алкоголь и наркотики Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Ваша недавняя сдача анализов была смешной — по-другому я называть это не могу, — сказал спортсмен в видеообращении, которое опубликовал в "Фейсбуке".

Кличко призвал кандидатов в президенты Украины не заниматься "кустарными методами сдачи анализов" и не обманывать себя и граждан страны, которые хотят выбрать "чистого" президента. Он подчеркнул, что главное, чтобы глава государства был чист в мыслях.

Боксёр предложил покрыть все расходы, связанные с "профессиональной сдачей" анализов.

Ранее Владимир Кличко предложил участникам второго тура выборов президента Украины пройти тестирование во Всемирном антидопинговом агентстве.

Как писал Лайф, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко утром 5 апреля сдали анализы на алкоголь и наркотики. Украинский лидер запретил публиковать полные результаты своих анализов.

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