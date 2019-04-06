Кличко рассмешила "кустарная сдача" анализов Зеленским и Порошенко

Боксёр призвал кандидатов на пост президента не обманывать себя и украинских граждан.

Бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко рассмешила сдача анализов на алкоголь и наркотики Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

— Ваша недавняя сдача анализов была смешной — по-другому я называть это не могу, — сказал спортсмен в видеообращении, которое опубликовал в "Фейсбуке".

Кличко призвал кандидатов в президенты Украины не заниматься "кустарными методами сдачи анализов" и не обманывать себя и граждан страны, которые хотят выбрать "чистого" президента. Он подчеркнул, что главное, чтобы глава государства был чист в мыслях.

Боксёр предложил покрыть все расходы, связанные с "профессиональной сдачей" анализов.

Ранее Владимир Кличко предложил участникам второго тура выборов президента Украины пройти тестирование во Всемирном антидопинговом агентстве.

Как писал Лайф, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко утром 5 апреля сдали анализы на алкоголь и наркотики. Украинский лидер запретил публиковать полные результаты своих анализов.