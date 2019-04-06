Трамп признался, что не читал доклад спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он не знакомился с докладом спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал возможное вмешательство России в избирательный процесс.

— Я ещё не читал доклад Мюллера, хотя имею на это полное право. Знаю только выводы, — написал Трамп в своём Twitter-аккаунте.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера, в котором отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией. Позднее американский лидер назвал выводы Минюста США своим полным оправданием.

Мюллер завершил расследование "российского дела" 23 марта. Тогда Трамп заявил, что он рад окончанию разбирательства. Сенат США не даёт опубликовать доклад, пока в него не будут внесены правки, скрывающие конфиденциальные данные.