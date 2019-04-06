На немецком ТВ рассказали о "вторжении" России в Эстонию

Ведущий поспешил успокоить телезрителей, заявив, что это "лишь образ", который вполне "реалистичный".

Ведущий новостной программы heute journal на немецком телеканале ZDF Клаус Клебер сообщил о российском "вторжении" в Эстонию.

В выпуске от 4 апреля 2019 года ведущий заявил, что американские и немецкие военные вместе с европейскими союзниками находятся на пути к Эстонии для изгнания оттуда подразделений российских ВС, которые вошли в страну, "как несколько лет назад в Крым". После этих слов Клебер попросил телезрителей не беспокоиться.

— Не беспокойтесь — это не так! Это лишь образ, однако реалистичный, — сказал Клебер.

Ведущий отметил "сдерживающую" роль Североатлантического альянса. Клебер считает, что именно силы НАТО обеспечивают мир в Европе, несмотря на "ослабление" альянса.

Ранее Лайф писал, что в Польше обязали ZDF извиниться за сериал об антисемитах.