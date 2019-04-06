Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Читайте также

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

749

Людмила Алексеева. Фото: © РИА "Новости"/Руслан Кривобок

На том же кладбище покоятся её мать Валентина Ефименко, второй муж Николай Вильямс и сын Сергей Алексеев.

Урну с прахом правозащитницы Людмилы Алексеевой, умершей 8 декабря 2018 года, захоронили на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, чин погребения провёл настоятель собора святого Иоанна Предтечи РПЦ за границей протоиерей Виктор (Потапов). Траурную церемонию посетили родные и близкие Алексеевой — всего около 30 человек.

Напомним, правозащитница, председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни 8 декабря. Согласно завещанию, её кремировали на Троекуровском кладбище в Москве.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×