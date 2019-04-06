Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Урну с прахом правозащитницы Людмилы Алексеевой, умершей 8 декабря 2018 года, захоронили на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, чин погребения провёл настоятель собора святого Иоанна Предтечи РПЦ за границей протоиерей Виктор (Потапов). Траурную церемонию посетили родные и близкие Алексеевой — всего около 30 человек.
Напомним, правозащитница, председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни 8 декабря. Согласно завещанию, её кремировали на Троекуровском кладбище в Москве.
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