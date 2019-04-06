Киев внёс в список удерживаемых в ЛНР лиц тех, кого не задерживали в республике

Власти Киева внесли в список заключённых (на территории Луганской Народной Республики. — Прим. Лайфа) для посещения координатором гуманитарной подгруппы контактной группы от ОБСЕ Тони Фришем тех, в освобождении кого были заинтересованы в первую очередь. Об этом рассказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины Ольга Кобцева.

Как уточняется, 6 апреля Фриш встретился с лицами, заключёнными на территории ЛНР в связи с ситуацией в Донбассе.

Кобцева подчеркнула, что список заключённых, которых должны были навестить в этот день, формировали власти Незалежной.

— Украинская сторона намеренно внесла в список лиц для посещения представителями ОБСЕ людей, которые не были задержаны на территории ЛНР, и, соответственно, Фриш с этими людьми не встречался, — передаёт слова представителя ЛНР агентство "Луганскинформцентр".

По её мнению, власти Киева не были заинтересованы в посещении представителями ОБСЕ всех удерживаемых на территории ЛНР лиц.

Как писал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что ОБСЕ привнесёт свой вклад в урегулирование кризиса на Украине.