В Дании произошла стрельба, есть пострадавшие

Правоохранители не исключают, что инцидент может быть связан с бандитизмом. На месте работают экстренные службы.

Стрельба произошла в Дании в районе Рунгстеда, есть раненые. Об этом сообщает местная полиция.

Правоохранители не исключают связи случившегося с бандитизмом, однако отмечают, что говорить о мотивах произошедшего рано. О состоянии пострадавших не сообщается.

Очевидцы говорят, что слышали пять или шесть выстрелов. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, пишет газета Berlingske.