В Дании произошла стрельба, есть пострадавшие

Стрельба произошла в Дании в районе Рунгстеда, есть раненые. Об этом сообщает местная полиция.
Правоохранители не исключают связи случившегося с бандитизмом, однако отмечают, что говорить о мотивах произошедшего рано. О состоянии пострадавших не сообщается.
Flere personer ramt af skud i Rungsted https://t.co/LLNlqZulCc pic.twitter.com/PIEK1PCP0f— Jyllands-Posten (@jyllandsposten) 6 апреля 2019 г.
Очевидцы говорят, что слышали пять или шесть выстрелов. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, пишет газета Berlingske.
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