Эмир Катара заявил о поддержке политики Путина на Ближнем Востоке

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Эмир Катара заявил о поддержке политики Путина на Ближнем Востоке

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Фото: © Flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани поддерживает шаги, которые предпринимает президент России Владимир Путин в ближневосточной политике. Об этом глава государства заявил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Эмир Катара выразил поддержку шагам, предпринимаемым Владимиром Путиным в Ближневосточном регионе. Он высоко оценил развитие межпарламентских отношений наших стран, — передал журналистам слова Эмира председатель Госдумы.

Сам Володин прибыл в Катар на 140-ю ассамблею Межпарламентского союза.

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