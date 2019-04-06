Эмир Катара заявил о поддержке политики Путина на Ближнем Востоке

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани поддерживает шаги, которые предпринимает президент России Владимир Путин в ближневосточной политике. Об этом глава государства заявил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
— Эмир Катара выразил поддержку шагам, предпринимаемым Владимиром Путиным в Ближневосточном регионе. Он высоко оценил развитие межпарламентских отношений наших стран, — передал журналистам слова Эмира председатель Госдумы.
Сам Володин прибыл в Катар на 140-ю ассамблею Межпарламентского союза.
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