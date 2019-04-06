Ротвейлер Ляшко задержал контрабандиста на границе Украины с Польшей

Собака по кличке Дайвер, которую лидер Радикальной партии Олег Ляшко передал на службу в украинскую погранслужбу, задержала на границе с Польшей контрабандистку из Турции. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По предварительным данным, пса, которого два года назад родила собака депутата Лизка, ранее передали в кинологический центр.

Позднее Дайвера отправили на службу вместе с пограничниками на пункт пропуска Краковец.

— Страшный для нарушителей, миролюбивый для своих, — отметили на странице погранслужбы Украины в Facebook.