Ротвейлер Ляшко задержал контрабандиста на границе Украины с Польшей

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Ротвейлер Ляшко задержал контрабандиста на границе Украины с Польшей

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Собака по кличке Дайвер, которую лидер Радикальной партии Олег Ляшко передал на службу в украинскую погранслужбу, задержала на границе с Польшей контрабандистку из Турции. Об этом сообщает агентство УНИАН.

<p>Фото: © <a href="http://liashko.ua/news/general/5290-sobaka-lyashka-zatrimala-kontrabandista" target="_blank">Радикальная партия Олега Ляшко</a></p>

По предварительным данным, пса, которого два года назад родила собака депутата Лизка, ранее передали в кинологический центр.

Позднее Дайвера отправили на службу вместе с пограничниками на пункт пропуска Краковец.

Страшный для нарушителей, миролюбивый для своих, — отметили на странице погранслужбы Украины в Facebook.

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