На Кубе назвали "имперским высокомерием" новые санкции США против Венесуэлы

Глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал "имперским высокомерием" новые санкции Вашингтона, введённые за поставку венесуэльской нефти на территорию острова.

— В пятницу США наложили санкции на суда и компании, которые участвуют в перевозках топлива между Кубой и Венесуэлой, несмотря на то что данная деятельность проводилась в рамках торговых соглашений (между странами. — Прим. Лайфа). Подобные меры являются экстерриториальным действием, вмешательством и имперским высокомерием, — написал Бермудес в своём твиттере.

Как сообщал Лайф, 5 апреля США ввели санкции против предприятий нефтяного сектора Венесуэлы. Вице-президент страны Майк Пенс ранее пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать давление на нефтяную отрасль Боливарианской Республики до тех пор, пока не добьётся отставки президента Николаса Мадуро.

Представитель администрации США также отметил, что Вашингтон серьёзно рассматривает возможность применения военной силы в ситуации с Каракасом.