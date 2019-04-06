Медведев выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора ФСБ Ковалёва

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы и экс-главы ФСБ Николая Ковалёва.

— Николай Дмитриевич на протяжении всей жизни достойно служил своей стране, был человеком твёрдых принципов, ответственным и неравнодушным, — говорится в телеграмме Медведева.

Он также отметил, что профессионализм, глубокие знания и управленческий опыт Ковалёва "были востребованы и на посту директора ФСБ России, и в Государственной думе".

Напомним, Николай Ковалёв скончался 5 апреля на 70-м году жизни после продолжительной болезни.