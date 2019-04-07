В Турции заявили, что российские С-400 защитят ЕС и НАТО

Первостепенная задача приобретаемых боевых средств — это защита страны от ударов с сирийской территории.

Представитель правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР) Омер Челик заявил, что российские зенитные ракетные системы С-400, приобретаемые Турцией, обеспечат защиту от ударов Сирии не только стране, но и Евросоюзу и НАТО. Об этом сообщает Sputnik.

При этом Омер Челик заметил, что Анкара была вынуждена заняться поисками усиления своей противовоздушной обороны, после того как её не устроили условия Вашингтона по закупке противоракетных комплексов "Пэтриот".

Кроме того, представитель партии Эрдогана обвинил США в двойных стандартах: пока Греция не имела проблем с закупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-300, турецкая сторона столкнулась с препятствиями, пытаясь купить С-400.

По мнению Челика, Турция является суверенной нацией и поэтому навязывать ей мнение по поводу использования российских систем ПВО "неправильно".

Напомним, ранее Штаты предпринимали попытки не допустить закупку Турцией С-400. Так, вице-президент США Майк Пенс поставил власти страны перед выбором: или покупка российских ЗРК С-400, или членство в НАТО и покупка истребителей F-35. Также замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Вашингтон не стесняется в выборе средств давления на союзников в любой сфере.