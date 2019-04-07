Последняя акция "жёлтых жилетов" во Франции стала самой малочисленной

Акция "жёлтых жилетов", прошедшая во Франции 5 апреля, стала самой малочисленной за всё время с начала протестов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.

Как уточняется, в этот день на улицы вышло 22,3 тысячи человек. В то же время неделю назад, по данным ведомства, число митингующих достигало 33,7 тысячи.

Как писал Лайф, данная акция протеста "жёлтых жилетов" стала 21-й по счёту.

Напомним, участники Движения жёлтых жилетов протестуют почти пять месяцев подряд. Демонстрации начались с требований отменить повышение цен на бензин и налогов на топливо.