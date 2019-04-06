Лайф публикует фото с места взрыва газового баллона в Подмосковье

В распоряжении Лайфа появились кадры с места взрыва газового баллона в Раменском районе Московской области, в результате чего погибли два человека, а ещё один получил тяжёлые ранения.
Как ранее писал Лайф, инцидент случился в садовом товариществе "Весна".
После взрыва баллона начался пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Причины трагедии уточняются.
Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени