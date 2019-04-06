Лайф публикует фото с места взрыва газового баллона в Подмосковье

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Лайф публикует фото с места взрыва газового баллона в Подмосковье

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Фото: © L!FE

В распоряжении Лайфа появились кадры с места взрыва газового баллона в Раменском районе Московской области, в результате чего погибли два человека, а ещё один получил тяжёлые ранения.

<p>Фото: © L!FE</p>

Как ранее писал Лайф, инцидент случился в садовом товариществе "Весна".

<p>Фото: © L!FE</p>

После взрыва баллона начался пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

<p>Фото: © L!FE</p>

Причины трагедии уточняются.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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