Эксперты объяснили, почему Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

Отмечается, что одной из причин сложности евроинтеграции является то, что Евросоюзу выгоднее давать Киеву кредиты, чем пустить на свой рынок.

Несмотря на политические разногласия между Москвой и Киевом, товарооборот между странами остаётся стабильным, в то время как Евросоюз не торопится пускать Украину на свой рынок.

Как сообщает Gazeta.ru со ссылкой на аналитика брокерской компании "Алор" Алексея Антонова, евроинтеграция Украины осложняется жёсткими квотами на торговую деятельность, а также высокими стандартами сертификации для допуска на рынок.

Также, по словам Антонова, у Киева сложилось отрицательное сальдо торгового баланса (превышение импорта над экспортом. — Прим. Лайфа) с большой частью государств Евросоюза. Так, за девять месяцев 2018 года отрицательный баланс с Германией достиг минус 3 млрд долларов, с Францией — минус 684 млн долларов, с Великобританией — минус 219 млн долларов, а с Австрией — минус 28 млн долларов.

Таким образом, добавляет аналитик, Евросоюзу и международным организациям выгодно выдавать Киеву кредиты, ставки по которым достигают уже около 10%, но не пускать его на свой рынок.

По мнению Антонова, ни одно государство ЕС не заинтересовано на данный момент в том, чтобы на Украине развивались какие-либо отрасли экономики и страна начала избавляться от долгов.

Ранее Лайф писал, что первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что с приходом к власти Владимира Зеленского страну ожидает экономическая рецессия, пауза в движении в Евросоюз и НАТО.