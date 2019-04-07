В Венесуэле сторонники Мадуро приняли участие в "антиимпериалистическом марше"

Более пяти миллионов жителей Каракаса 6 апреля вышли на улицы города и приняли участие в шествии в поддержку действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал Telesur.

— Давайте вместе наполним радостью и национальным колоритом улицы Каракаса, чтобы подтвердить антиимпериалистический настрой Венесуэлы,— написал Мадуро в своём твиттере.

При этом он подчеркнул, что страна продолжает защищать мир и независимость, несмотря на постоянную мобилизацию.

Напомним, оппозиционер Хуан Гуайдо ведёт борьбу против президента страны Николаса Мадуро. Стоит отметить, что лидера оппозиции активно поддерживают власти США. По некоторым данным, именно после консультаций с Вашингтоном политик объявил себя временным главой государства. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас ранее назвал Гуайдо послом президента США Дональда Трампа.

Как писал Лайф, 4 апреля стало известно, что в Венесуэле начался уголовный процесс над Гуайдо, учредительное собрание одобрило снятие с него депутатской неприкосновенности.