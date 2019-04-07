Голкипер "Спартака" Селихов сломал палец в матче с ЦСКА

Футболист "Спартака" Александр Селихов сломал палец во время матча против ЦСКА.
Из-за травмы голкипер был заменён на 68-й минуте встречи. К этому моменту красно-белые проигрывали со счётом 0:2.
Позднее пресс-служба "Спартака" сообщила, что у Селихова медики диагностировали "оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти".
О сроках восстановления вратаря не уточняется.
Напомним, в главном дерби России "Спартак" на своём поле уступил армейцам со счётом 0:2. Дублем у армейцев отметился исландец Сигурдссон.
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