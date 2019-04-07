СК возбудил дело после убийства девушки в московском отеле

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в номере отеля на северо-западе столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного ГСУ СК России.

Лайф писал, что тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено 6 апреля. По предварительной информации, мужчина задушил подругу во время ссоры.

После этого молодой человек попытался покончить жизнь самоубийством. Сейчас он госпитализирован.

СК устанавливает обстоятельства и причины убийства.