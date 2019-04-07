СМИ: Во Франции задержали похитителя кольца потомка Наполеона

Сотрудники французской полиции задержали злоумышленника, похитившего обручальное кольцо у невесты наследника императорского престола страны, потомка Наполеона III. Об этом пишет газета Le Parisien.

По предварительным данным, стоимость реликвии, украшенной крупным белым бриллиантом в 40 карат и пчёлами (эмблема Наполеона Бонапарта. — Прим. Лайфа), оценивается в несколько миллионов евро.

Как уточняется, кольцо, которое в прошлом принадлежало супруге Наполеона III, было похищено из незапертого автомобиля Жана-Кристофа Наполеона и его невесты Олимпии вон Арко-Зинберг, племянницы короля Бельгии.

Отмечается, что выйти на след похитителя удалось благодаря тому, что вместе с кольцом в похищенной вором сумочке Олимпии также находилась и её банковская карта, с которой он несколько раз успел снять деньги.